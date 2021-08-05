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Зеленский призвал уехать из Донбасса считающих себя русскими

12:22
  • четверг
  • 05 августа 2021

Это украинская территория

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жители Донбасса, которые считают себя русскими, должны уехать в Россию.
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"Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что "наше дело правое - нам в Россию, мы - русские" - это большая ошибка оставаться жить в Донбассе", - заявил он в интервью телеканалу "Дом".

Те граждане, которые любят Россию, но живут на Украине, должны "во имя своих детей и внуков должны искать место в России". Зеленский отметил, что Донбасс никогда не будет российской территорией.

"Но если ты чувствуешь, что ты украинец,- будь там. Будь, держись, все равно эта земля будет деоккупирована в любом случае", - объяснил президент.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года ЛНР и ДНР заявили о своей независимости. Киев начал военную операцию против самопровозглашенных республик. Ситуацию на Донбассе пытается решить Минская контактная группа, куда входит в том числе и Россия. Однако, стороны конфликта не идут на перемирие. 

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