Собянин проверил качество построенного по реновации дома

Он расположен на северо-востоке города

В Москве в рамках программы реновации построено более 130 новых домов. Еще более 300 зданий находятся на стадии проектирования или строительства. Один из таких объектов на северо-востоке столицы в четверг осмотрел Сергей Собянин.

Уже скоро москвичи смогут заселиться в 18-этажный монолитный дом, построенный по индивидуальному проекту. 168 квартир с улучшенной отделкой, безбарьерная среда, подземный паркинг - все спроектировано с учетом потребностей жителей. В шаговой доступности есть школы, детские сады и магазины, сообщает "ТВ Центр".

"Качество домов везде неплохое, я сам проверяю, жители тоже проверяют, при необходимости все замечания поправляют. Нужно помочь с переселением - поможем, обращайтесь в соцзащиту или управу, все сделаем так, чтобы вам было максимально удобно. Здесь рядом будет офис, чтобы помочь документы оформить, на вопросы ответить", - рассказал Собянин.

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