Молодым мамам рассказали, как построить карьеру в декретном отпуске

Есть возможности для переобучения

В четверг в Москве специалисты центра "Моя карьера" рассказали о возможностях официального заработка во время декретного отпуска.

Ребёнок дошкольного возраста не лишает женщину права на реализацию в карьере и финансовую независимость. Сейчас существует множество вариантов удалённой работы. Организация находит подходящие вакансии для матерей, помогает им освоить новую профессию или пройти переквалификацию, проводит консультации.

"Возможность найти себя и переобучиться, выйти на работу, которая тебе будет доставлять и радость, и деньги - вот такое счастье сейчас для москвичек, которые сидят в декрете со своими детьми до 7 лет", - рассказала председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram