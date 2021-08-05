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Молодым мамам рассказали, как построить карьеру в декретном отпуске

14:48
  • четверг
  • 05 августа 2021

Есть возможности для переобучения

В четверг в Москве специалисты центра "Моя карьера" рассказали о возможностях официального заработка во время декретного отпуска.

Ребёнок дошкольного возраста не лишает женщину права на реализацию в карьере и финансовую независимость. Сейчас существует множество вариантов удалённой работы. Организация находит подходящие вакансии для матерей, помогает им освоить новую профессию или пройти переквалификацию, проводит консультации.

"Возможность найти себя и переобучиться, выйти на работу, которая тебе будет доставлять и радость, и деньги - вот такое счастье сейчас для москвичек, которые сидят в декрете со своими детьми до 7 лет", - рассказала председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая.

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Татьяна Буцкая
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