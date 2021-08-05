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В Москве обсудили повышение энергоэффективности домов

14:55
  • четверг
  • 05 августа 2021

Необходим комплексный подход

"Доступное и комфортное жильё" - стратегическая сессия с таким названием прошла в четверг в Москве. Участники высказали свои инициативы по улучшению качества домов, сообщает "ТВ Центр".

В этом вопросе необходим комплексный подход. Так, нужно внести изменения в жилищный и градостроительный кодексы и расширить права жильцов при взаимодействии с управляющими компаниями. Ещё один вопрос - повышение энергоэффективности зданий.

"Снижение объёмов потребляемых коммунальных ресурсов позволит, конечно, людям платить меньше, будет всё происходить без ущерба для качества. Я считаю, что Москва должна стать пилотным регионом в этом отношении, и в рамках капремонта, который делается в Москве, у нас взносы всё-таки достаточно высокие, я считаю, что можно проводить и энергоэффективные мероприятия", - рассказала советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева.

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