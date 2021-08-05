Мать выброшенного из окна мальчика рассказала о ссорах с мужем

Появились подробности инцидента

В Москве задержан мужчина, который подозревается в покушении на убийство малолетнего сына. Накануне вечером на юго-востоке города он выбросил двухгодовалого ребёнка с балкона пятого этажа, после чего скрылся. Мальчик сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

Момент, когда ребенок падает из окна, запечатлели камеры наружного видеонаблюдения. Вот он ударяется о землю. Следом из дома выбегает и сам несостоявшийся детоубийца. Босиком. Практически в одном нижнем белье. Испуганно озираясь, скрывается в неизвестном направлении. Тем временем кто-то успевает вовремя вызвать скорую.

Кажется, что мальчик родился в рубашке. После падения с пятого этажа он все-таки выжил. Оперативно сработала и бригада скорой помощи. Двухлетний ребенок получил серьезную черепно-мозговую травму и множественные переломы. Сейчас он в тяжелом состоянии в одной из детских городских больниц. И пока за его жизнь борются врачи, следователи уже допрашивают горе-отца. Его задержали недалеко от дома.

Леонид. 24 года. На допросе признает свою вину. Мотивы его поступка пока не известны. Мать мальчика, которого отец выбросил с пятого этажа, рассказала, что последние несколько дней они с супругом ругались. Мужчина приехал с сыном к матери якобы для того, чтобы сделать прививку. Но разгорелся конфликт. То ли с женой, то ли с матерью.

Известно, что молодой отец злоупотреблял алкоголем. И часто устраивал скандалы в квартире совей матери.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Горе-отцу грозит тюремный срок, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Тем временем органы соцзащиты предложили помощь родным мальчика. Они намерены связаться с бабушкой и мамой. Семью навестит и прокуратура.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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