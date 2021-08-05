В резервном госпитале им. Юдина лечат тяжелых пациентов с ковидом

В помощь врачам - новые технологии

Заболеваемость коронавирусом в Москве постепенно идет на спад, но люди продолжают болеть. В резервном госпитале имени Юдина, который расположен в торговом центре "Москва", врачи круглосуточно борются за жизнь тяжелых пациентов. В арсенале у них современное оборудование, крупнейшая база данных и нейросеть. Такие технологии позволяют не пропустить развитие болезни и вовремя начать нужную терапию.

Здесь нет палат в привычном понимании: крупнейшая автомобильная торговая площадка с октября работает в новом амплуа - как резервный госпиталь по лечению новой коронавирусной инфекции. Дилерский центр оборудовали мощной системой вентиляции, кислородной станцией и всем необходимым оборудованием, и теперь это полноценная клиника. С "бонусами" автомобильного магазина.

Хотя болезнь отступает, в клинике-гиганте пациенты есть на всех шести этажах - между отделениями врачи перемещаются на эскалаторах. На самом деле, из госпиталя уехали не все автомобили - часть из них осталась в атриуме. Машины известных марок подвешены на цепях. Это элемент дизайна автоцентра, который в интерпретации стационара превратился в белую колонну.

Резервный госпиталь больницы имени Юдина полностью цифровой. Врачам не нужно тратить время на бумаги, вся информация в систему заносится сразу через планшеты.

В каждом блоке - около 30 пациентов. Самых тяжелых размещают поближе к посту, чтобы постоянно были под наблюдением. Болезнь протекает у всех по-разному, часто волнообразно. После кажущегося облегчения могут наступить осложнения. Если в прошлом году врачи чаще всего имели дело с тромбозами, то теперь это бактериальные заражения.

"Коронавирус снижает общий иммунный ответ. И быстро присоединяется бактериальная инфекция, молниеносно. И доходит до сепсиса, септического шока. И начинают органы и системы страдать очень сильно", - рассказал врач-терапевт Тимур Ибрагимов.

Ольга Алимина болеет уже месяц, сейчас в реанимации. Легкие поражены на 75 процентов, а потом появилось осложнение. Сейчас женщина может лежать только на животе - так легче дышать. В условиях реанимации ее легкое расправили и жидкость откачали. Впереди - непростое выздоровление.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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