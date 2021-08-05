В деле об афере с наследством Баталова появился новый фигурант

Это нотариус, участвовавший в оформлении сделок с недвижимостью

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении нотариуса, который оформлял сделки с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова. В ближайшее время Дмитрий Бублий будет доставлен в Следственный комитет, сообщает "ТВ Центр".

Следствие установило, что нотариус изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых в собственность Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной перешли принадлежавшие Марии Баталовой доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение.

В дальнейшем Бублий удостоверил подписи потерпевших – Марии Баталовой и ее законного представителя Гитаны Леонтенко, но без их присутствия. Таким образом, Бублий способствовал хищению имущества на сумму более 35 миллионов рублей.

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