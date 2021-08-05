ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Срывающие сроки строительства соцобъектов инвесторы не будут работать в городе

12:30
  • четверг
  • 05 августа 2021

Новые дома нужно строить вместе со школами и детскими садами

Сергей Собянин обсудил вопрос доступности школ и детских садов с жителями Западного административного округа Москвы. Об этом он сообщил в блоге на своем персональном сайте.

Он также опубликовал видео обсуждения. В нем жительница Тропарево-Никулино Светлана Громик задала вопрос о количестве школ и детских садов, хватит ли их для детей. Мэр заверил, что хватит, хотя в новых микрорайонах инвесторы не всегда оперативно строят социальные объекты.

"Сначала построят дом, а потом неспешно начинают строить школу, детский сад. Дома уже заселены, и люди спрашивают - что это такое, вы говорили, что будет детский сад, а его нет", - ответил Собянин.

Мэр рассказал, что на встрече со строителями потребовал от них строить важные объекты одновременно с жильем. В противном случае они лишатся преференций от города.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Строительные работы
Строительные работы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.