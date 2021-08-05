Собянин: Срывающие сроки строительства соцобъектов инвесторы не будут работать в городе

Новые дома нужно строить вместе со школами и детскими садами

Сергей Собянин обсудил вопрос доступности школ и детских садов с жителями Западного административного округа Москвы. Об этом он сообщил в блоге на своем персональном сайте.

Он также опубликовал видео обсуждения. В нем жительница Тропарево-Никулино Светлана Громик задала вопрос о количестве школ и детских садов, хватит ли их для детей. Мэр заверил, что хватит, хотя в новых микрорайонах инвесторы не всегда оперативно строят социальные объекты.

"Сначала построят дом, а потом неспешно начинают строить школу, детский сад. Дома уже заселены, и люди спрашивают - что это такое, вы говорили, что будет детский сад, а его нет", - ответил Собянин.

Мэр рассказал, что на встрече со строителями потребовал от них строить важные объекты одновременно с жильем. В противном случае они лишатся преференций от города.

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