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МГИК: Все участки на выборах в сентябре оснастят средствами индивидуальной защиты

12:42
  • четверг
  • 05 августа 2021

QR-коды вводить не планируется

Все участки на выборах в сентябре будут оснащены необходимыми средствами индивидуальной защитой. Об этом сообщил зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

"Конечно, меры предосторожности надо соблюдать, их никто не отменял. Все участки будут оснащены всем необходимым, будут маски, перчатки, санитайзеры", - сказал Реут.

Он также напомнил, что QR-коды на участках для голосования не планируется вводить ни для наблюдателей, ни для избирателей.

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