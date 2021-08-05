В Строгине засняли спасение застрявшей в ограде кафе девочки

Ребенок не пострадал

В Строгине спасателям пришлось вызволять из западни маленького ребенка. Любознательная девочка была с мамой в пляжном кафе. Дочка гуляла вокруг стола и в какой-то момент просунула голову в ограду, сообщает "ТВ Центр".

Самостоятельно выбраться она уже не смогла, взрослые тоже оказались бессильны, вызвали специалистов. При помощи гидравлического инструмента спасатели разжали железные прутья и освободили ребенка. Все это время девочка терпеливо ждала и не плакала, а потом с радостью пошла к маме. Медицинская помощь ей не понадобилась.

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