Сборная России по пляжному футболу готовится к чемпионату мира

Первые матчи состоятся 19 августа

Москва впервые в истории примет чемпионат мира по пляжному футболу. Наша сборная уже вовсю готовится к крупнейшему турниру. Ждать первых голов осталось недолго - первые матчи пройдут 19 августа на специальном стадионе в "Лужниках". Площадку готовят по самым строгим правилам, учитывают даже социальную дистанцию.

Упражнение "квадрат". Участники как можно дольше стараются удержать мяч в воздухе. Двое отбирающих им мешают. В ходе часовой тренировки есть и бег, и удары. И наконец "двусторонка" - когда тренеры дают "пляжникам" просто поиграть в футбол.

Вся подготовка к чемпионату мира у нашей сборной проходит на севере Москвы – в центре пляжных видов спорта. На тренировку заглянул Алексей Смертин, успевший стать чемпионом Англии в футболе большом, и чемпионом России – в пляжном. Именно его легкая рука на жеребьевке в Цюрихе определила наших соперников по группе – США, Парагвай и Японию. Начинаем с американцами.

"Первый матч - будет самый важный. И если все хорошо будет, то эта дополнительная ответственность, что мы играем у себя дома, она спадет, почувствуем уверенность, поддержку трибун, и дальше уже легче будет", - рассказал защитник сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин.

Все матчи пройдут в "Лужниках" - к турниру на протяжении месяца на Фестивальной площади возводят стадион. Сейчас идет отделка раздевалок, судейской комнаты, комментаторских кабин. Закончили монтировать кресла – всего на трибунах их 5 тысяч, но при соблюдении социальной дистанции разместиться смогут максимум три тысячи зрителей.

Для того, чтобы покрытие соответствовало самому высокому международному уровню, песок тестировали в канадской лаборатории. Одобрили подмосковный – белый, кварцевый, очень мелкой фракции. Важное качество – он почти не нагревается на солнце. Для заполнения игровой площадки и соседней тренировочной в "Лужники" привезли в общей сложности три тысячи тонн песка.

Команды-участницы начнут прибывать в Москву в ближайшую неделю, многим требуется акклиматизация. А вот культурной программы – с пешими экскурсиями по столице – у пляжников, скорее всего, не будет - таковы международные требования организаторов в условиях пандемии. Маршрут у спортсменов и тренеров предельно простой: тренировочная база, отель, стадион. А вот болельщикам 11-дневный футбольный фестиваль должен прийтись по вкусу.

В качестве разогрева в "Лужниках" 13 августа стартует Интерконтинентальный кубок по пляжному футболу среди женщин. Здесь выступят четыре сильнейших команды планеты - Бразилия, Испания, США и Россия. Вход для зрителей свободный.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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