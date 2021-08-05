В Москве избили актера Ивана Рыжикова

Нападавшего ищут
Российского актера Ивана Рыжикова избили неизвестный в центре Москвы.
Как стало известно Пятому каналу, инцидент произошел недалеко от Дома артиста. Полицейские устанавливают личность нападавшего. Что стало причиной конфликта выясняется.
Актер получил сотрясение мозга и перелом нижней стенки левой глазницы. Сейчас он находится дома.
Рыжиков известен российскому зрителю по ролям в сериалах "Склифосовский" и "Балабол".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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