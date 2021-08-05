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В Москве избили актера Ивана Рыжикова

13:24
  • четверг
  • 05 августа 2021

Нападавшего ищут

Российского актера Ивана Рыжикова избили неизвестный в центре Москвы.

Как стало известно Пятому каналу, инцидент произошел недалеко от Дома артиста. Полицейские устанавливают личность нападавшего. Что стало причиной конфликта выясняется.

Актер получил сотрясение мозга и перелом нижней стенки левой глазницы. Сейчас он находится дома.

Рыжиков известен российскому зрителю по ролям в сериалах "Склифосовский" и "Балабол".

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