Лидер "Совета матерей" Буцкая: "Наши спортсмены совершили прорыв"

Спортсмены доказали, что мы лучшие

Российские сборные по гимнастике, завоевавшие бронзу, серебро и золото, вернулись с Олимпиады. Медалистов и триумфаторов встречали их родственники и друзья, болельщики, а также лидер общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая.

"Наши ребята совершили прорыв, невзирая на сумасшедшее давление на сборную, на бесконечные проверки – они выдержали всё. И доказали, что нас не сломать, что мы – лучшие", - подчеркнула Буцкая на встрече с олимпийцами в "Шереметьево".

Она добавила, что, несмотря на отсутствие нашего флага и гимна в Токио, весь мир понимал, какую страну представляют наши спортсмены, поднимавшиеся на пьедестал победителей.

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