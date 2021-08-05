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Появилось видео допроса мужчины, выбросившего ребенка из окна

13:57
  • четверг
  • 05 августа 2021

По словам врачей, мальчик будет жить

Следственный комитет показал кадры допроса 24-летнего мужчины, который выбросил собственного двухлетнего сына из окна.
Выбросившего ребенка с пятого этажа мужчину задержали

"Я задержан по поводу "выкидыша ребенка в окно". Моего сына", - заявил подозреваемый на допросе. Судя по видео, мужчина находится не в совсем адекватном состоянии. 

Вечером 4 августа возле дома на улице Шумилова прохожие обнаружили мальчика с характерными для падения с высоты травмами. Мальчик был в сознании и говорил, что ему больно.

Малыша доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. У ребенка ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, ушиб легкого, перелом ребер, закрытый перелом шейки бедренной кости и нижней трети бедренной кости со смещением. По словам врачей, мальчик будет жить.

Как удалось установить следствию, между мужчиной и тещей произошел конфликт, в ходе которого отец сорвал злость на беззащитном ребенке и сбросил его через балконное окно с пятого этажа. По информации ""Ленты.ру", бабушка была единственным человеком, который заботился о малыше. 

После произошедшего горе-отец скрылся с места преступления. Его оперативно задержали. СКР возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего".

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