Общественный штаб провел встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы

Речь шла о московской системе онлайн-голосования

Представители Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве и эксперты на встрече с кандидатами в депутаты Мосгордумы VII созыва по 19 и 37 избирательным округам рассказали о принципах работы системы онлайн-голосования и ответили на вопросы представителей партий и самовыдвиженцев.

"В Москве электронное голосование будет проходить на московской платформе. Уже несколько дней идет запись. Больше половины избирателей в Москве, я думаю, будут голосовать в сентябре онлайн. Среди тех, кто зарегистрировался на электронное голосование, по опыту прошлых лет традиционно высокая явка, обычно 97 процентов, не меньше, а мы видим, что записываются москвичи активно", – отметил руководитель штаба Алексей Венедиктов.

Говоря о надежности платформы, начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко рассказал, что в Москве сделано все необходимое для защиты голосов жителей от злоумышленников. На всех ключевых этапах потребуется ввести код из СМС. Это позволит удостовериться в том, что голос принадлежит конкретному человеку. Костырко также напомнил о важности соблюдения цифровой гигиены.

Кроме того, все желающие смогут проследить за ходом голосования с помощью специального сервиса на сайте mos.ru. Также он рассказал о функции отложенного решения.

"Функция отложенного решения была создана для предупреждения технических сбоев. Чтобы в дальнейшем любые сбои на устройстве пользователя не помешали ему проголосовать. Что бы ни произошло, человек может всегда вернуться к собственному бюллетеню, который выдается ему де-юре и де-факто один раз, и проголосовать", - сказал Костырко.

Регистрация на электронное голосование стартовала в Москве 2 августа и продлится до 13 сентября включительно. Зарегистрироваться в качестве избирателя можно в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы".

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