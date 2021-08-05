Борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золото Олимпиады

Россия поднялась на пятое место в медальном зачете

Российский Борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 килограмм на Олимпийских играх в Токио.

Он победил индийского спортсмена Кумара Рави со счетом 7:4, передает ТАСС. Бронзовыми призерами Олимпиады стали казах Нурислам Санаев и американец Томас Гилман.

Благодаря медали Угуева, Россия поднялась на пятое место в медальном зачете. Теперь у нашей страны 16 золотых, 21 серебряных и 19 бронзовых медалей.

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