Развязку МКАД - Осташковское шоссе реконструируют в 2022 году

В данный момент этот участок является проблемным

Реконструкция развязки Осташковского шоссе и МКАД будет завершена уже в следующем году. Об этом в четверг заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения строительного объекта.

Строительство тут идет уже почти год. Планируется заменить устаревшее сооружение "клеверного" типа на современную развязку со съездами с большой пропускной способностью. Основной ход МКАД в этом месте будет расширен с 5 до 8 полос, а за счет строительства двух новых путепроводов и боковых проездов будет исключено пресечение потоков автотранспорта. Для пешеходов возведут наземный переход, а также сделают четыре остановки общественного транспорта. Вдоль дороги установят шумозащитные экраны, сообщает "ТВ Центр".

"В настоящее время реконструируем или построено заново 18 мощных инженерных сооружений, 18 развязок, практически большинство всех существующих развязок на МКАДе. Сегодня в стройке находится 4 развязки, одна из них на Осташковском шоссе, очень важная для округа, для четырех московских районов и для Мытищ. Здесь постоянные пробки, конечно, особенно в дачный период, этот участок является проблемным. Надеюсь, что уже в следующем году стройка будет закончена и до конца года введена в строй", - заявил Собянин.

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