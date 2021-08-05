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Захарова отреагировала на слова Зеленского о жителях Донбасса

14:34
  • четверг
  • 05 августа 2021

Тот предложил считающим себя русскими ехать в Россию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что считающие себя русскими жители Донбасса должны уехать в Россию.
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"Вместо того, чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Telegram.

Дипломат добавила, что украинскому лидеру следует предложить уехать из Донбасса тем, "кто рвется в ЕС и НАТО". Киевский режим, продолжила Захарова, перешел отделяющие национальную политику от национализма красные линии.

"Повторяя тезисы о борьбе с мифической оккупацией, на деле Зеленский ведет дело к реальной сдаче суверенитета Украины", - заметила спикер.

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