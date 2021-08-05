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Борец Найфонов стал бронзовым призером Игр в Токио

14:38
  • четверг
  • 05 августа 2021

Это 20-я бронза для России

На летних Олимпийских играх в Токио россиянин Артур Найфонов завоевал бронзу в вольной борьбе в весовой категории до 86 килограммов, одолев со счетом 2:0 Джабраила Шапиева из Узбекистана.
Борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золото Олимпиады

До этого в полуфинале россиянин уступил иранцу Хасану Яздани (1:7).

24-летний Найфонов является трехкратным чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира.

В активе сборной России 16 золотых, 21 серебряная и 20 бронзовых наград. Команда идет пятой в общем зачете.

Игры завершатся 8 августа.

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