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В полиции назвали число нелегальных выходцев из СНГ в России

14:58
  • четверг
  • 05 августа 2021

Не все иностранцы спешат обратиться в МВД

В России незаконно находятся более 700 тысяч выходцев из стран Содружества независимых государств (СНГ)ю
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"Далеко не все иностранные граждане спешат обращаться в МВД. На сегодняшний день в "тени" продолжают находиться более 700 тысяч выходцев из государств - участников СНГ", - заявил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой.

В полиции отметили, что иностранцы стали чаще нарушать общественный порядок. В 2021 году число преступлений увеличилось на 5%. МВД жестко реагирует на нарушения.  

"В отношении иностранных граждан, принимавших в них (в беспорядках – прим. ред.) участие, сокращены сроки пребывания, приняты решения о закрытии для этих граждан границы", - отметил Горовой. 

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