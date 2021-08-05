В полиции назвали число нелегальных выходцев из СНГ в России

Не все иностранцы спешат обратиться в МВД
В России незаконно находятся более 700 тысяч выходцев из стран Содружества независимых государств (СНГ)ю
"Далеко не все иностранные граждане спешат обращаться в МВД. На сегодняшний день в "тени" продолжают находиться более 700 тысяч выходцев из государств - участников СНГ", - заявил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой.
В полиции отметили, что иностранцы стали чаще нарушать общественный порядок. В 2021 году число преступлений увеличилось на 5%. МВД жестко реагирует на нарушения.
"В отношении иностранных граждан, принимавших в них (в беспорядках – прим. ред.) участие, сокращены сроки пребывания, приняты решения о закрытии для этих граждан границы", - отметил Горовой.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram