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Заявление на онлайн-голосование 17-19 сентября уже подали 300 тысяч москвичей

14:48
  • четверг
  • 05 августа 2021

Их отправят на проверку в ЦИК

На участие в онлайн-голосовании, по состоянию на 14:00 5 августа, подано уже 300 тысяч заявлений. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Все заявления направлены на проверку в ЦИК России. Это необходимо, чтобы подтвердить право избирателя участвовать в выборах. Итоговое число зарегистрированных на онлайн-голосование станет известно после 13 сентября.

Регистрация на электронное голосование стартовала в Москве 2 августа и продлится до 13 сентября включительно. Зарегистрироваться в качестве избирателя можно в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы".

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