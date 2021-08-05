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Жителю Красноярска дали срок за помощь террористам

15:20
  • четверг
  • 05 августа 2021

Он переводил членам террористической организации деньги

В Красноярске вынесли приговор по делу мужчины, который помогал деньгами запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", передает РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ.
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Уточняется, что с марта 2019-го по январь 2020 года обвиняемый переводил деньги членам этой организации. Кроме того, он уговаривал знакомого примкнуть к террористам.

Мужчина был задержан в конце 2020 года в аэропорту Красноярска при попытке уехать в Сирию.

"Признан виновным в совершении инкриминируемых деяний с назначением наказания в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

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