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Германия выдала России обвиняемого в мошенничестве экс-чиновника

15:24
  • четверг
  • 05 августа 2021

Игорь Грыжанов приобретал земельные участки по подложным документам

В Россию из Германии экстрадировали бывшего сотрудника администрации Чеховского района Московской области Игоря Грыжанова. Он будет доставлен на родину уже сегодня.

Экс-чиновник обвиняется по статье о мошенничестве, которое было совершено организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, с 2004 по 2016 годы Грыжанов и другие фигуранты дела приобрели земельные участки по подложным документам.

"На основании этих документов были совершены регистрационные действия, в результате чего из федеральной собственности незаконно выбыли земельные участки общей кадастровой стоимостью свыше 500 миллионов рублей", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Грыжанов скрылся от правоохранительных органов и по поручению Генпрокуратуры России был объявлен в розыск. Год назад бывшего российского чиновника задержали в Германии.

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