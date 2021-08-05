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Собянин оценил ход реализации городских программ в Северном Медведкове

15:31
  • четверг
  • 05 августа 2021

Один из них - благоустройство стадиона "Юность"

Сергей Собянин в четверг проинспектировал работы по комплексному благоустройству стадиона "Юность", который расположен между корпусами школы №1506 в Северном Медведкове.

"К сожалению, такие мелкие ремонты ничего не дают особо по качеству, поэтому мы делаем такую комплексную реконструкцию хорошего уровня с современными спортивными площадками: баскетбольные площадки, футбольное поле. Я думаю, что к 1 сентября все это будет закончено", - уточнил Собянин.

В свою очередь префект СВАО Алексей Беляев рассказал, что в районе Северное Медведково идут работы по программе "Мой район": благоустраиваются дворовые территории, меняется асфальт и озеленяются площадки. В этом году, по словам чиновника, благоустроят 14 дворовых территорий, а до конца года завершатся работы на Медведковском пруду.

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