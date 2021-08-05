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Глава евродипломатии заявил о нарушении олимпийского перемирия

15:19
  • четверг
  • 05 августа 2021

Жозеп Боррель прокомментировал инцидент с белорусской спортсменкой

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал инцидент с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской.
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Ранее она раскритиковала тренерский штаб своей сборной, ее решили отправить на родину. Бегунья же сообщила, что вывезти из Токио ее пытались силой. Она попросила убежища в Европе и вскоре вылетела в Вену, а потом - в Варшаву.

"Еще один гордый гражданин Белоруссии был вынужден бежать из страны из-за действий режима Лукашенко. Олимпийское перемирие было нарушено", - написал в Twitter Боррель.

От белорусских властей пока не последовало официальной реакции на инцидент с Тимановской.

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