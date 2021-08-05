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Москвичам рассказали о погоде в начале сентября

15:34
  • четверг
  • 05 августа 2021

Ждет ли горожан классическое бабье лето?

Москвичей в первой половине сентября может ожидать классическое бабье лето, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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По его словам, температура окажется на 0,5-1 градус выше нормы и с 60-процентым количеством осадков.

"Что указывает на высокую вероятность в этот период антициклональной погоды и классического бабьего лета", - цитирует метеоролога РИА "Новости".

Тишковец добавил, что во второй половине сентября температура вернется в норму и постепенно окажется даже немного ниже ее, погода будет более неустойчивой. Возможны проливные дожди, усилятся ветры.

"В конце сентября и в начале октября вероятны арктические вторжения, что может поставить крест на реинкарнации бабьего лета", - уточнил синоптик.

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