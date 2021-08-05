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Суд вынес обвинительный приговор по делу Калви

15:53
  • четверг
  • 05 августа 2021

Гособвинение просит приговорить Калви к шести годам колонии условно

Мещанский суд Москвы в четверг вынес обвинительный приговор основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам дела о растрате 2,5 миллиарда рублей.

"Калви совершил растрату чужого имущества в особо крупном размере", — сказала судья Анна Сокова, оглашая вводную часть приговора. Наказание для подсудимых судья назовет в заключительной части приговора, передает ТАСС.

В июле гособвинение попросило приговорить Калви к шести годам колонии условно. Для партнера фонда Филиппа Дельпаля (гражданин Франции) запросили пять лет условно, для директора по инвестициям Ивана Зюзина — 5,5 года условно (всего семь фигурантов дела вместе с Калви).

Уголовное дело о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбудил СКР в 2019 году на основании поданного в ФСБ заявления от члена совета директоров банка Шерзода Юсупова.

Калви был акционером ПКБ - компании, которая взяла кредиты у "Восточного" на 2,5 миллиарда рублей, при этом долг решили вернуть через отступные, 59,9% акций IFTG. Следствие считает, что реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тысяч рублей.

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