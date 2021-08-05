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Двое детей стали жертвами пожара в Омской области

15:50
  • четверг
  • 05 августа 2021

Причиной возгорания в частном доме стала неисправность электропроводки

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Омской области, в ночь на 4 августа в частном доме в поселка Новоомский произошел пожар.
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По предварительной оценке, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

"В результате пожара погибла 33-летняя женщина и двое ее детей, 2010 и 2018 годов рождения. Глава семьи успел вывести из горящего дома 14-летнюю дочь", - сказано в сообщении.

В СК уточнили, что семья характеризуется как благополучная.

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