Двое детей стали жертвами пожара в Омской области

Причиной возгорания в частном доме стала неисправность электропроводки
Как сообщили в управлении Следственного комитета по Омской области, в ночь на 4 августа в частном доме в поселка Новоомский произошел пожар.
По предварительной оценке, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
"В результате пожара погибла 33-летняя женщина и двое ее детей, 2010 и 2018 годов рождения. Глава семьи успел вывести из горящего дома 14-летнюю дочь", - сказано в сообщении.
В СК уточнили, что семья характеризуется как благополучная.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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