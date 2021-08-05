МИД: история с мнимой российской киберугрозой себя исчерпала

Но американские СМИ продолжают играть в антироссийскую риторику

Заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Александр Бикантов заявил в четверг в ходе брифинга, что журналисты и частный сектор США вновь бездоказательно обвинили Россию в кибератаках на объекты инфраструктуры.

Как заметил дипломат, американские СМИ продолжают по инерции играть в антироссийскую риторику.

"Хочется пожелать американской прессе новых интересных и актуальных информповодов. История с мнимой российской киберугрозой давно себя исчерпала", - приводит слова Бикантова ТАСС.

Он добавил, что очередное расследование в этот раз провела компания RiskIQ. "Вполне в стиле столь знакомой нам конструкции highly likely, которой описывалось вмешательство России во все возможные процессы на Западе", - заключил замглавы департамента.

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