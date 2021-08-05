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Путин призвал реагировать на меняющуюся ситуацию с пандемией

16:13
  • четверг
  • 05 августа 2021

По всей стране следует внедрять лучшие региональные практики по вакцинации

В ходе совещания с кабмином в четверг президент России Владимир Путин заявил, что власти должны реагировать на изменяющуюся ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции.
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"Сегодняшнюю нашу встречу хотел бы начать с ситуации по борьбе с COVID-19. Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счет. Тем не менее мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию", - сказал глава государства (цитата по ТАСС).

Как напомнил президент, сейчас в самом разгаре время отпусков, что требует определенных действий, направленных на обеспечение безопасности граждан.

Кроме того, Путин призвал внедрять по всей стране лучшие региональные практики по вакцинации от COVID-19.

"В одних регионах вакцинация идет достаточно быстрыми темпами, в других помедленнее. Нужно обобщить лучшие практики и внедрять их на территории всей Российской Федерации, во всех субъектах", - подчеркнул глава государства.

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