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Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиян

16:31
  • четверг
  • 05 августа 2021

За последнюю неделю их стало больше на 4 миллиона

За последнюю неделю число привившихся от COVID-19 россиян увеличилось на 4 миллиона, сообщил на совещании президента с членами правительства министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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"Сегодня в регионах привито уже с учетом всех ведомств 38900000 человек", - уточнил глава Минздрава (цитата по ТАСС).

Он добавил, что лидируют по охвату населения вакцинацией от коронавируса Москва, Подмосковье, Белгородская область и Ненецкий автономный округ.

"Они дают уже общий охват взрослого населения на уровне 50%", - обратил внимание Мурашко.

 
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