Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиян

За последнюю неделю их стало больше на 4 миллиона

За последнюю неделю число привившихся от COVID-19 россиян увеличилось на 4 миллиона, сообщил на совещании президента с членами правительства министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Сегодня в регионах привито уже с учетом всех ведомств 38900000 человек", - уточнил глава Минздрава (цитата по ТАСС).

Он добавил, что лидируют по охвату населения вакцинацией от коронавируса Москва, Подмосковье, Белгородская область и Ненецкий автономный округ.

"Они дают уже общий охват взрослого населения на уровне 50%", - обратил внимание Мурашко.

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