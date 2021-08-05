Колумнист Bloomberg назвал опасную ошибку Байдена

Президента США могли дезинформировать на тему России, предположил Леонид Бершидский

Колумнист агентства Bloomberg Леонид Бершидский предположил, что президента США Джо Байдена могли дезинформировать на тему России.

Ранее Байден заявил, что у Путина "проблемы". По мнению главы Белого дома, у президента России в распоряжении якобы есть только ядерное оружие и нефть.

По мнению Бершидского, представление о России как о державе с экономикой, которая не производит ничего кроме нефти и газа, ошибочно.

"Россия не является экспортной сверхдержавой, если отбросить нефть и газ. У нее достаточно большой внутренний рынок, чтобы поддерживать одну из крупнейших в мире и, что важно, наиболее устойчивых экономик", — объясняется в статье на сайте Bloomberg.

Если слова Байдена о российские экономики действительно отражают его мысли, то американский лидер "дезинформирован или сделал неправильные выводы из полученных отчетов", что может привести к "неприятным последствиям", предупредил Бершидский.

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