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Путин объяснил масштабы пожаров и паводков в России

16:47
  • четверг
  • 05 августа 2021

Среднегодовая температура воздуха в стране быстро растет

На совещании с членами правительства в четверг президент России Владимир Путин объяснил, с чем связаны масштабные пожары и паводки в стране.
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"Все это в значительной степени связано с изменением климата - глобальным и в нашей стране", - подчеркнул глава государства (цитата по ТАСС).

Российский лидер добавил, что среднегодовая температура воздуха в стране в последние 44 года растет в 2,8 раза быстрее, "чем в глобальном измерении".

"У нас значительная часть территории - примерно 65% - находится на крайнем севере, и многие из этих территорий обживались на так называемой вечной мерзлоте", - также отметил президент.

Министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову Путин поручил подготовить проект закона о создании единой системы мониторинга состояния вечной мерзлоты.

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