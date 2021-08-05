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Светлана Разворотнева: важнейшая задача государства - обеспечить россиян жильем

16:52
  • четверг
  • 05 августа 2021

Только треть жителей страны могут позволить себе ипотеку, отметила советник мэра

Советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева предложила рассмотреть возможность массового строительства жилья для соцнайма.

Правозащитница также поддерживает введение новой формы соцподдержки, которая компенсирует расходы на аренду квартир малоимущим семьям. Такой шаг мог бы способствовать улучшению демографической ситуации во всей России, уверена она.

Кроме этого, сейчас только треть жителей страны могут позволить себе ипотеку, а в очередях на бесплатное жилье стоят более четырех миллионов семей, подчеркнула советник мэра.

Разворотнева приняла участие в стратегической сессии "Доступное и комфортное жилье". Она призвала власти усовершенствовать механизм расселения аварийных домов. Выкупная стоимость старого фонда должна хотя бы отчасти компенсировать его потерю для приобретения нового, подчеркнула советник.

Помимо этого, Разворотнева предложила изменить закон о комплексном развитии территорий: жилая застройка должна включать объекты социальной, дорожной и парковочной инфраструктуры. Эти и другие инициативы советника мэра по ЖКХ можно будет принять к рассмотрению, скорректировав действующие законы.

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Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева
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