Россияне вышли в финал Олимпиады в пляжном волейболе

Решающий матч пройдет 7 августа
Представители российской сборной Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в финал олимпийского турнира по пляжному волейболу, обыграв со счетом 21:19, 21:17 представителей Катара Шерифа Юнусса и Ахмеда Тиджана.
Это означает, что Красильников и Стояновский гарантировали себе как минимум серебро.
В финале 7 августа они сыграют с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом.
Российские спортсмены впервые выступят в финале Олимпиады в пляжном волейболе. Вместе с тем Красильников и Стояновский являются действующими чемпионами мира.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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