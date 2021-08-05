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Россияне вышли в финал Олимпиады в пляжном волейболе

16:52
  • четверг
  • 05 августа 2021

Решающий матч пройдет 7 августа

Представители российской сборной Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в финал олимпийского турнира по пляжному волейболу, обыграв со счетом 21:19, 21:17 представителей Катара Шерифа Юнусса и Ахмеда Тиджана.
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Это означает, что Красильников и Стояновский гарантировали себе как минимум серебро.

В финале 7 августа они сыграют с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом. 

Российские спортсмены впервые выступят в финале Олимпиады в пляжном волейболе. Вместе с тем Красильников и Стояновский являются действующими чемпионами мира.

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