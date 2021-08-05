Россияне вышли в финал Олимпиады в пляжном волейболе

Решающий матч пройдет 7 августа

Представители российской сборной Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в финал олимпийского турнира по пляжному волейболу, обыграв со счетом 21:19, 21:17 представителей Катара Шерифа Юнусса и Ахмеда Тиджана.

Это означает, что Красильников и Стояновский гарантировали себе как минимум серебро.

В финале 7 августа они сыграют с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом.

Российские спортсмены впервые выступят в финале Олимпиады в пляжном волейболе. Вместе с тем Красильников и Стояновский являются действующими чемпионами мира.

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