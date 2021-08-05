За три дня москвичи подали 300 тыс. заявлений на онлайн-голосование в сентябре

Все они направлены на проверку в ЦИК

Уже 300 тысяч заявлений подано на участие в онлайн-голосовании, которое пройдет в российской столице с 17 по 19 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что все заявления направлены на проверку в ЦИК, чтобы подтвердить право избирателя участвовать в выборах.

"Присоединиться к онлайн-голосованию могут все совершеннолетние граждане России, постоянно зарегистрированные в Москве, у которых есть полная учетная запись на mos.ru. Зарегистрироваться на участие можно до 23:59 13 сентября 2021 года", - сказано в сообщении.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться в личном кабинете на mos.ru и перейти по соответствующей ссылке. Кроме того, для этого есть опции в приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".

В ходе электронного голосования москвичи будут выбирать депутатов Государственной думы, жители ряда районов (в том числе Академического, Гагаринского и Ломоносовского) - депутатов Мосгордумы, жители Щукина - муниципальных депутатов.

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