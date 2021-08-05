Сборная России завоевала пять медалей в 13-й день Олимпиады

Впереди еще три дня Игр в Токио

Успешным оказался для сборной России 13-й игровой день на Олимпиаде в Токио. Сразу 5-ю наградами, в том числе двумя высшего достоинства, пополнилась копилка нашей сборной. Первую за 9 лет олимпийскую медаль в легкой атлетике завоевала прыгунья с шестом Анжелика Сидорова. Она уступила лишь сопернице из США. Сверхрезультативным оказался этот четверг для боксеров и борцов вольного стиля. Дисциплины принесли по 2 золота и 2 бронзы.

Триумфальным оказался этот день для поклонников бокса и вольной борьбы. Альберт Батыргазиев - олимпийский чемпион в весе до 57 килограмм. Глеб Бакши - третий в весовой категории до 75. Бой Заура Угуева - финальный поединок против представителя Индии. Чистая победа. И 16-е золото в копилке сборной России.

"Что касается финала, то я знал, что все будет хорошо. Мы столько лет работали, столько труда вложили в эту медаль. Поэтому был уверен в хорошем результате. Будем работать дальше", - заявил Заур Угуев.

Бронза - у борца в тяжелом весе Артура Найфонова. Еще одну - первую за 10 лет - медаль в легкой атлетике команде приносит Анжелика Сидорова. Российская прыгунья с шестом была в лидерах в ходе всего дня соревнований. Но до золота не хватило буквально 5 сантиметров. Слезы, но уже радости - у волейбольных болельщиков. В борьбе за выход в финал россиянам противостояла одна из сильнейших команд мира - сборная Бразилии. Первый сет - за соперниками. Второй - за нашими спортсменами. В третьем - бразильцы увеличивают преимущество настолько, что победа уже кажется маловероятной. Но российская команда не сдается, отыгрывая одно очко за другим. Бразилия - в шоке. Россия - в финале. В соперниках - Франция.

За поддержку, которая чувствовалась даже за тысячи километров, благодарит болельщиков и наша команда по спортивной стрельбе. Сергей Каменский - серебряный призер Токио в стрельбе из винтовки с трёх позиций. И бронзовый - в соревнованиях в миксте.

Чемпионов встречают в Санкт-Петербурге. Лилия Ахаимова привозит домой золотую медаль в командном многоборье в спортивной гимнастике.

"Эти эмоции гордости и победы, того, что мы сделали", - сказала Лилия Ахаимова, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике.

Всего в копилке нашей команды уже 58 наград. А впереди еще три дня Олимпийских игр. Уже завтра в Токио состоится еще один финальный поединок по вольной борьбе - за золото будет бороться Заурбек Сидаков. Стартуют соревнования по художественной гимнастике, где у наших спортсменок все шансы стать олимпийскими чемпионами.

Екатерина Выскребенцева. "ТВ Центр".

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