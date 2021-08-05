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Путин и члены правительства обсудили климат и вакцинацию

17:55
  • четверг
  • 05 августа 2021

Президент поручил распространить самые успешные методы вакцинации на все регионы

Президент России Владимир Путин обсудил сегодня с членами правительства ряд вопросов, требующих оперативного реагирования и решения.

Одним из них стала ситуация с коронавирусом. О том, как проходит в стране вакцинация, президенту доложил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, в России от коронавируса к настоящему времени привиты почти 39 миллионов человек. Только за последнюю неделю количество вакцинированных увеличилось на 4 миллиона. Он отметил, что наиболее высокие темпы вакцинации фиксируют в Белгородской, Псковской, Самарской и Архангельской областях, а также в Чеченской Республике. Мурашко подчеркнул, что во многом благодаря этому ситуация с коронавирусом стабилизируется, прирост числа пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился. По словам министра, это происходит за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Президент призвал распространять их опыт на другие субъекты Федерации.

"В одних регионах вакцинация идет достаточно быстрыми темпами, в других - помедленнее, нужно обобщить наилучшие практики и внедрять их на территории всей Российской Федерации, во всех субъектах", - призвал Владимир Путин.

"Да, Владимир Владимирович, мы обсуждали уже с коллегами наиболее успешные регионы… Методы, которые они применяли, заимствуются, в другие регионы мы их переносим", - ответил Михаил Мурашко.

"Вы еще раз проанализируйте, обобщите и предлагайте коллегам в других регионах. Если есть необходимость, соответствующие проведите совещания. Можно подумать и о выделении дополнительных ресурсов на это. Это все возможно. Только нужно это все сделать в самое ближайшее время", - заявил президент.

Владимир Путин также обратил внимание на проблему изменения климата на планете. Именно это, по его словам, стало одной из главных причин масштабных пожаров и паводков в России. Среднегодовая температура в  нашей стране в последние 44 года растет в 2,8 раза быстрее, чем в глобальном масштабе, подчеркнул президент. Он отметил, что 65 процентов российских территорий находится на Крайнем Севере. При этом в стране до сих пор нет единой системы мониторинга состояния Северной зоны. Владимир Путин  попросил министра природных ресурсов и экологии ускорить подготовку законопроекта о создании такой системы.

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