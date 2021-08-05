Собянин осмотрел дом по реновации в Лосиноостровском районе

Уже в конце года в новые квартиры из пятиэтажек переедут более 150 семей

В рамках программы реновации в столице построено более 130 новых домов. Еще более 300 находятся на стадии проектирования или возведения. Один из таких объектов - на Тайнинской улице - сегодня осмотрел мэр Москвы. Уже в конце года сюда из пятиэтажек переедут более 150 семей. 18-этажный монолитный дом возводят по индивидуальному проекту. Все квартиры - с улучшенной отделкой, есть подземный паркинг. В шаговой доступности есть школы, детские сады и магазины.

А из нашего окна жилплощадь новая видна. Анастасия каждый день смотрит на 18-этажный дом, построенный по программе реновации, куда ей с семьей предстоит переехать. В старой квартире стало тесно.

"Ребенку нужно пространство для игр, постарались все максимально компактно обустроить. Очень спасает темная комната эта, она у нас и шкаф, и кладовка", - говорит Анастасия Хлебникова.

Другое дело – современный дом по соседству. Это индивидуальный проект: 168 квартир с улучшенной отделкой, подземный паркинг, безбарьерная среда.

Квартира приспособлена для инвалидов-колясочников. Во-первых, есть отдельный вход. Во-вторых, розетки, дверные ручки и выключатели – всё расположено на удобном уровне. Расширены дверные проемы.

Многоэтажку оснастят умными приборами учёта водоснабжения и электричества. Это позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию дома и коммунальные платежи. В шаговой доступности есть школы и детские сады.

"Мы надеемся, что нам удастся докупить квадратные метры до двушки, чтобы у малыша была своя комната", - сказал Александр Хлебников.

В эту новостройку переселят 128 семей. Всего в Лосиноостровском районе в программу реновации включены 68 домов. Новоселья ждут 12 тысяч жителей.

"Качество домов везде неплохое, я сам проверяю, жители тоже проверяют, при необходимости все замечания поправляют. Нужно помочь с переселением - поможем, обращайтесь в соцзащиту или управу, все сделаем так, чтобы вам было максимально удобно. Здесь рядом будет офис, чтобы помочь документы оформить, на вопросы ответить", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Район постепенно преображается. Реконструируют стадион "Юность" рядом со школой №1506. Там заменят трибуны и резиновое покрытие беговых дорожек, обновят искусственный газон на футбольном поле. Рядом с ним построят многофункциональную спортивную площадку для игры в баскетбол и волейбол с прыжковой ямой, новым комплексом для гимнастики и теннисными столами.

"250 тысяч школьных дворов готовим к 1 сентября. Одна из них у вас, надеюсь, будет. Качественное пространство и для ребят, и для всех жителей", - сообщил мэр.

Приведут в порядок и соседние дворы в рамках программы "Мой район".

"Вы согласовали с жителями план благоустройства всех дворов, чтобы в течение нескольких лет весь район был благоустроен? Представляете, как это план реализовать?" – спросил Собянин.

"В ближайшие 2-3 года мы все дворовые территории накрыли нашим благоустройством. И подходим не локально, а комплексно, все имеет значение, как подойти к детской площадке, как подъехать, зоны тихого отдыха, все имеет значение", - заявил в ответ Алексей Беляев, префект Северо-восточного административного округа города Москвы.

Сегодня Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАДа с Осташковским шоссе. Строители заменят устаревший "клевер" на съезды с большей пропускной способностью.

"В настоящее время реконструировано или построено 18 мощных инженерных сооружений, 18 развязок. Сегодня в стройке находится 4 развязки, одна из них - на Осташковском шоссе. Это очень важно для округа, для 4 московских районов. Здесь постоянно пробки, особенно в дачный период. Надеюсь, в следующем году стройка будет закончена и введена в строй", - заявил Собянин.

Основной ход кольцевой дороги здесь расширят до 8 полос. Для пешеходов возведут удобный надземный переход.

Виктор Прокушев, Андрей Талалай, Александр Шкарбанов, "ТВ Центр".

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