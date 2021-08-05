Общественная палата представила антирейтинг соцсетей

Первое место занял Facebook

Первое место в антирейтинге интернет-платформ, нарушающих российское законодательство, занимает Facebook, второе - у видеохостинга YouTube, третье - у Twitter. Результаты мониторинга представили сегодня в Общественной палате.

При составлении списка учитывали количество противоправного контента, а также готовность взаимодействовать с надзорными органами. Еще одним немаловажным показателем стала политизированность соцсетей, когда пользователей блокируют или удаляют аккаунт, исходя из собственной цензуры. Такая мера чаще всего применяется к российским СМИ. Эти шаги эффективно пресекаются Роскомнадзором, но трудности возникают при обращении в суд. Поэтому глава рабочей группы по общественному контролю и безопасности интернета при Общественной палате Александр Малькевич предложил создать реестр пострадавших и готовить коллективные иски.

"Но теперь надо сделать следующий шаг - нужно добиться, чтобы нашу Конституцию осознали и российские суды. Я год в российском суде - в Москве веду тяжбу с Twitter, который хамски удалил мой аккаунт еще в конце 2019 года, без объяснения причин. Хотелось бы, чтобы наш суд осознал, что российский гражданин на территории страны имеет право на защиту своих цифровых прав, потому что мне постоянно Лефортовский районный суд отказывает со словами: "Идите и судитесь в США". Вот такого быть не должно", - заявил Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии ОП России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

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