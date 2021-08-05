Власти усилят контроль за капремонтом домов

Соответствующий порядок утвердят до конца года

На совещании президента Владимира Путина с членами правительства министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что порядок дополнительного надзора за качеством капитального ремонта многоквартирных домов будет скоро утвержден.

"Продолжаем работать над качеством капремонта, кое-где замечания такие появляются. Порядок будет утвержден до конца года", - приводит слова главы Минстроя ТАСС.

Он добавил, что появится и сервис учета обращений жильцов по поводу качества проведенного ремонта. Организуют его по аналогии со всероссийским голосованием за объекты благоустройства.

"Все предпринимаемые меры по совершенствованию системы капитального ремонта нацелены на улучшение жилищных условий жителей нашей страны", - подчеркнул министр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram