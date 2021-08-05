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Власти усилят контроль за капремонтом домов

17:21
  • четверг
  • 05 августа 2021

Соответствующий порядок утвердят до конца года

На совещании президента Владимира Путина с членами правительства министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что порядок дополнительного надзора за качеством капитального ремонта многоквартирных домов будет скоро утвержден.
Более половины россиян готовы сделать ремонт самостоятельно

"Продолжаем работать над качеством капремонта, кое-где замечания такие появляются. Порядок будет утвержден до конца года", - приводит слова главы Минстроя ТАСС.

Он добавил, что появится и сервис учета обращений жильцов по поводу качества проведенного ремонта. Организуют его по аналогии со всероссийским голосованием за объекты благоустройства.

"Все предпринимаемые меры по совершенствованию системы капитального ремонта нацелены на улучшение жилищных условий жителей нашей страны", - подчеркнул министр.

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