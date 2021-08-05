Более 30 пострадавших: в Польше столкнулись два трамвая

Два человека получили тяжелые травмы
Как сообщило в четверг Польское агентство печати, в городе Познань около 11:45 в районе кольцевой развязки Староленка столкнулись два трамвая.
"По предварительным данным, водитель трамвая №12 въехал в заднюю часть трамвая №7, находившегося перед ним", - рассказал представитель полиции.
Пострадал 31 человек, 29 из них доставлены в больницы. Два человека получили тяжелые травмы, пятеро - повреждения средней тяжести.
Для оказания помощи пострадавшим был задействован спасательный вертолет. Причины аварии пока не установлены. Ведется расследование.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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