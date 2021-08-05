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Более 30 пострадавших: в Польше столкнулись два трамвая

17:39
  • четверг
  • 05 августа 2021

Два человека получили тяжелые травмы

Как сообщило в четверг Польское агентство печати, в городе Познань около 11:45 в районе кольцевой развязки Староленка столкнулись два трамвая.
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"По предварительным данным, водитель трамвая №12 въехал в заднюю часть трамвая №7, находившегося перед ним", - рассказал представитель полиции.

Пострадал 31 человек, 29 из них доставлены в больницы. Два человека получили тяжелые травмы, пятеро - повреждения средней тяжести.

Для оказания помощи пострадавшим был задействован спасательный вертолет. Причины аварии пока не установлены. Ведется расследование.

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