Россиян призвали воздержаться от поездок в ряд районов Греции

Пока очаги возгорания находятся далеко от курортов

Ростуризм опубликовал на официальном сайте сообщение, в котором призывает российских туристов воздержаться от поездок в районы Греции, где бушуют лесные пожары.

"Ростуризм призывает находящихся в Греции россиян быть бдительными, соблюдать рекомендации местных властей", - добавили в ведомстве.

Согласно данным российского посольства в Греции, горит лес на северной окраине Афин, на полуострове Пелопоннес в областях Мессиния и Лакония и на острове Эвбея.

"Пока очаги возгорания находятся далеко от отелей и курортов, которые выбирают российские туристы", - заметили в Ростуризме.

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