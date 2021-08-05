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Россиян призвали воздержаться от поездок в ряд районов Греции

17:58
  • четверг
  • 05 августа 2021

Пока очаги возгорания находятся далеко от курортов

Ростуризм опубликовал на официальном сайте сообщение, в котором призывает российских туристов воздержаться от поездок в районы Греции, где бушуют лесные пожары.
Лесной пожар подобрался к Древней Олимпии в Греции

"Ростуризм призывает находящихся в Греции россиян быть бдительными, соблюдать рекомендации местных властей", - добавили в ведомстве.

Согласно данным российского посольства в Греции, горит лес на северной окраине Афин, на полуострове Пелопоннес в областях Мессиния и Лакония и на острове Эвбея.

"Пока очаги возгорания находятся далеко от отелей и курортов, которые выбирают российские туристы", - заметили в Ростуризме.

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