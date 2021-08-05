В здании Киевского вокзала в Москве произошел пожар

Пламя вспыхнуло на цокольном этаже
На цокольном этаже Киевского вокзала в Москве случился пожар, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.
"На цокольном этаже здания происходило загорание личных вещей на общей площади около 25 квадратных метра", - говорится в сообщении.
В настоящее время пожар ликвидирован. Данных о пострадавших нет.
В РЖД отметили, что на движение поездов задымление не повлияло. СМИ передают, что в целях безопасности людей эвакуировали.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: