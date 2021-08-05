В здании Киевского вокзала в Москве произошел пожар

Пламя вспыхнуло на цокольном этаже

На цокольном этаже Киевского вокзала в Москве случился пожар, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

"На цокольном этаже здания происходило загорание личных вещей на общей площади около 25 квадратных метра", - говорится в сообщении.

В настоящее время пожар ликвидирован. Данных о пострадавших нет.

В РЖД отметили, что на движение поездов задымление не повлияло. СМИ передают, что в целях безопасности людей эвакуировали.

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