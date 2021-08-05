Она продлится до 30 августа и коснется владельцев земельных участков, производящих растительную или животную продукцию

В России стартовала сельскохозяйственная микроперепись. Она продлится до 30 августа. В отличие от Всероссийской сельскохозяйственной переписи, прошедшей в 2016 году, в рамках микропереписи опросят не менее 30% участников отрасли.

С помощью микропереписи специалисты соберут информацию о ресурсах, которыми владеют фермерские и подсобные хозяйства, индивидуальные предприниматели, сельскохозяйственные организации и садоводческие объединения, а также данные о результатах их деятельности, о поголовье скота и многом другом.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись проходит раз в 10 лет, а микропереписи проводят в течение пяти лет после завершения основной переписи. Полученные статистические данные лягут в основу прогноза социально-экономического развития сельского хозяйства, анализа эффективности принимаемых в отрасли мер и в целом будут полезны для развития сельского хозяйства в России и ее регионах.

Согласно приказу Росстата, участниками микропереписи станут сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) и индивидуальные предприниматели (ИП), личные подсобные хозяйства и другие индивидуальные хозяйства, а также садоводческие, дачные и огороднические объединения.

Обязательным прохождение микропереписи будет для каждой сельскохозяйственной организации, КФХ и ИП, включенного в каталог. Каждому респонденту, который обязан сдать отчетность в рамках микропереписи, направят соответствующее письмо через "Почту России" или на электронный адрес.

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