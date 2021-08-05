Петр Толстой проверил ход капитального ремонта многоэтажки в Люблино

Дом на 98 квартир возвели еще в 1971 году
В ходе инспекции работ в многоквартирном доме в Высотном проезде, 4 депутат Государственной думы от Люблинского округа Петр Толстой отметил, что к ремонту жилых домов выдвигаются особые требования.
"Его должны проводить не просто качественно и в срок, но и по возможности лишний раз не тревожить жильцов", - заметил парламентарий.
Эту многоэтажку на 98 квартир возвели еще в 1971 году. В порядок планирует привести системы отопления и водоснабжения, также необходимо поменять проводку и обновить отопительную систему.
Основной фронт работ к настоящему моменту завершен. На очереди – приведение в порядок подвалов и подъездов.
Ранее Толстой рассказывал, что получил множество обращений с просьбой посодействовать ускорению реализации программы реновации. Пожелания горожан депутат передал мэру Сергею Собянину.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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