Эксперты: российское законодательство требует актуализации из-за роста киберпреступности

Наказание за телефонное и кибермошенничество необходимо ужесточить, убежден Тимофей Баженов

Защититься от роста киберпреступлений возможно с помощью совершенствования российского законодательства и дополнительного образования, которое поможет распознать цифровых мошенников. К такому выводу пришли участники круглого стола по теме кибербезопасности и цифровой грамотности населения, который прошел на площадке Общественной платы Москвы.

"В первую очередь, нужно ужесточить наказание за телефонное и кибермошенничество. Телефонных мошенников нужно сажать в тюрьму. Не только телефонных, но и компьютерных", – считает журналист и общественный деятель Тимофей Баженов.

В частности, Баженов предложил увеличить ответственность, предусмотренную статьей 159.6. УК России "Мошенничество в сфере компьютерной информации", от 5 до 15 лет.

Ректор РХТУ имени Менделеева, член Совета по науке при Департаменте образования и науки города Москвы Александр Мажуга отметил необходимость широко развивать систему цифровой грамотности населения.

"Необходимо сделать так, чтобы у несовершеннолетних граждан был цифровой иммунитет, чтобы они сами могли распознавать нежелательный контент", – заявил Мажуга.

Похожую идею высказала и председатель Комиссии по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям Общественной палаты Ольга Кириллова. По ее мнению, образовательную программу важно распространить среди сотрудников правоохранительных органов.

По словам замначальника полиции по оперативной работе управления МВД по Москве Александра Половинки, преступность активно переходит в интернет.

"За период с 2015 по 2021 годы количество преступлений данного вида увеличилось в 27 раз, а за последние три года – почти в четыре. <…> На сегодняшний момент каждое третье преступление, совершенное на территории Москвы, – это преступление, совершенное с помощью IT-технологий", – резюмировал он.

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