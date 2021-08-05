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Путин обсудил с президентом Эквадора совместную борьбу с коронавирусом

18:41
  • четверг
  • 05 августа 2021

Лидеры условились продолжать контакты

В четверг президенты России и Эквадора Владимир Путин и Гильермо Лассо провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин и члены правительства обсудили климат и вакцинацию

"При обсуждении проблематики российско-эквадорских отношений подтвержден взаимный настрой на активизацию усилий по развитию сотрудничества в политической, торгово-экономической и других сферах", - отмечено в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили совместную борьбу с пандемией COVID-19.

Уточняется, что Путин поздравил Лассо с предстоящим Днем независимости Эквадора, его отметят 10 августа.

Президенты условились продолжать контакты.

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