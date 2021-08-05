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Карякин проиграл в финале Кубка мира по шахматам

19:01
  • четверг
  • 05 августа 2021

Другой россиянин Федосеев уступил в матче за третье место

В финальном матче из двух партий Кубка мира по шахматам в Сочи россиянин Сергей Карякин проиграл поляку Яну-Кшиштофу Дуде.
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Первая партия завершилась вничью, во второй Карякин уступил, играя черными.

В матче за третье место другой россиянин Владимир Федосеев проиграл чемпиону мира Магнусу Карлсену.

Всего в Кубке мира участвовали 206 шахматистов. Победитель турнира получил 110 тысяч долларов. Общий призовой фонд - 1,9 миллиона.

Дуда занимает 18-е место в рейтинге FIDE. Карякин идет 14-м.

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