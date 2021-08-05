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Мультсериал "Южный парк" продлили до 30-го сезона

19:22
  • четверг
  • 05 августа 2021

Пока что у шоу 24 сезона

Компания MTV Entertainment Studios продлила мультсериал "Южный парк" (South Park) до 30-го сезона, сообщается на сайте шоу.
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Сейчас у "Южного парка" 24 сезона, 25-й выйдет в 2022 году. 30-й - в 2027-м.

Сделка также предполагает, что будут сняты 14 полнометражных фильмов по мотивам "Южного парка". Два из них должны быть готовы уже в этом году.

Созданный Треем Паркером и Мэттом Стоуном "Южный парк" дебютировал в 1997-м. Главные герои там - четыре школьника из одноименного городка в штате Колорадо. Мультфильм известен своим черным юмором и сатирой над социальными и политическими проблемами в США.

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